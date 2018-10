New York: Tesla rekylerar efter fredagens ras

De ledande börserna i New York inledde veckan avvaktande, då räntefrossan fortsatte att hålla de amerikanska börserna i ett fast grepp under måndagens inledande handel. Obligationsmarknaden i USA håller dock stängt på måndagen under firandet av Columbus Day.

Vid 16.15-tiden var Dow Jones industriindex oförändrat vid 26.457. Det bredare S&P 500 hade stigit 0,1 procent till 2.887. Tekniktunga Nasdaq var oförändrat vid 7.789.

Sektorsvis var fastigheter bäst med en uppgång på 0,9 procent. Sämst gick det för energi som tappade 0,4 procent.

Bland enskilda aktier har elbilstillverkaren Tesla, som rasade 7 procent i fredags, rekylerat upp med runt 1 procent. På söndagskvällen uppgav bolaget att det hade nått målet om att göra Model 3 sedanmodellen till den säkraste bilen som byggts.