New York: Terminerna pekar nedåt, Sears rasar

Inte heller i Asien sågs några större indexrörelser under onsdagen. Såväl i Tokyo som i Hongkong stängde börserna strax över nollan.

Inflationsstatistik (i form av PPI) , som publicerades inför öppningen, kom in i linje med förväntningarna. Dollarn höll sig stabil efter statistiken och den tioåriga statsobligationsräntan låg kvar på nivån 3,24 procent, vilket var högre än tisdagens stängning.

Oljepriset handlades till fortsatt höga nivåer och WTI-oljan noterades kring 74:60 dollar per fat. Oron har tilltagit för den tropiska stormen Michael, som löpande uppgraderats i styrka och som kan komma in över Floridas kust under onsdagen.

I onsdagens förhandel med enskilda aktier rasade Sears Holdings 27 procent efter uppgifter i Wall Street Journal om att detaljhandelskedjan har anlitat M-III partners för att förbereda en konkursansökan så snart som denna vecka.

Den USA-noterade kinesiska elbilstillverkaren Nio rusade däremot 13 procent i den amerikanska förhandeln. Baillie Gifford, som också är en större aktieägare i Tesla, har köpt en 11,44-procentig andel i Nio. Tesla gick i sin tur upp mer marginella 0,5 procent.

Mobilspelbolaget Zynga, som bland annat utvecklat Farmville och konkurrerar med King, steg 12 procent under tisdagen på rykten om att flera spelutvecklare skulle vara intresserade av ett övertagande. Tidigare i år ska bland annat större spelutvecklare som Electronic Arts sagt sig vara intresserade av mobilspelsutvecklare. Zynga, som har sagt att inga formella samtal pågår, gick upp 0,5 procent på onsdagen.