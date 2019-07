New York: Wall Street öppnar kring nollan

Vid 15.00-tiden noterade terminen för Dow Jones industriindex en öppning kring nollan i likhet med terminen för S&P 500. Nasdaq 100-terminen hade samtidigt avancerat omkring 0,1 procent.

Asienbörserna handlades kring nollstrecket med övervägande nedgångar.

Bank of America slog analytikernas estimat och redovisade ett resultat per aktie på 0,74 dollar för det andra kvartalet 2019. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 0,71 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos. Tidigare bedömningen att räntenettot kommer att sjunka i år från 6 procent till 3 procent skrivs nu ner och lär enligt finanschefen Paul Donofrio snarare hamna på 1-2 procent. Aktien tappar 0,3 procent i förhandeln.

CSX, leverantör av järnvägsbaserad godstransport, redovisade ett resultat per aktie som var något sämre än väntat. Även intäkterna halkade efter i spåren av den pågående handelsdispyten USA och Kina emellan. Aktien sjönk 7,5 procent.