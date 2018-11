Blandad stängning i New York – teknikaktier tyngde Nasdaq

New York-börsens storbolagsindex S&P 500 och Dow Jones lyckades hålla sig på plus under måndagen och avslutade upp 0,6 respektive 0,8 procent.

Tekniktunga Nasdaq går desto svagare med både kompositindexet och Nasdaq 100 ned 0,4 procent.

En av indexets sämst presterande aktier var teknikjätten Apple som handlas ned 2,8 procent till 201,6 dollar och därmed landade under de 207,04 dollar som krävs för att bolaget ska värderas till 1.000 miljarder dollar. Kursen låg tillfälligt så lågt som knappt 198,2 dollar och föll därmed under 200 dollar-strecket för första gången sedan början av augusti då bolaget för första gången värderades till över 1.000 miljarder dollar.

Övriga FAANG-bolag föll också men klarade sig lindrigare undan. Amazon handlades ned 2,3 procent medan Alphabet, Googles moderbolag, backade 1,7 procent. Facebook handlades ned 1,1.