New York-börserna väntas följa med Europa upp

Före börsöppningen kom stark sysselsättningsstatistik från ADP, vilket kan ses som en indikator inför fredagens officiella jobbrapport.

Statistiken gav dock ingen större reaktion på finansmarknaden, USA-räntorna var högre och dollarn starkare redan innan ADP-rapporten presenterades.

Vid 14-tiden noterades terminen för Dow Jones industriindex 0,9 procent högre och S&P 500-terminen var upp 1,0 procent. Terminen för Nasdaq 100 hade stigit 1,5 procent.

I onsdagens förhandel rusade General Motors 6,6 procent efter en stark rapport. Det justerade resultatet per aktie på 1:87 dollar för det tredje kvartalet 2018 slog analytikernas förväntningar om ett resultat på 1:25 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos. Även intäkterna var bättre än väntat och GM spår nu att helårsvinsten per aktie kan hamna i den övre delen av det tidigare angivna prognosintervallet.