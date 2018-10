New York-börserna väntas öppna på plus

Citigroups resultat på 1:73 dollar per aktie var över de väntade 1:68 dollar medan intäkterna på 18,4 miljarder dollar var något lägre än estimaten.

För JP Morgan blev resultatet 2:34 dollar per aktie, att jämföra med förväntade 2:26 dollar enligt Bloomberg News snittprognos. Även översta raden var något bättre än väntat och intäkterna från aktiehandel var bättre än förväntat, medan investmentbanking samt råvaru- och ränterelaterat var svagare. Kreditförlusterna var lägre än förhandstipsen.

Strax före klockan 15 låg terminerna för Dow Jones industriindex, S&P 500 och Nasdaq 100 samtliga på plus, med den största uppgången för Nasdaq.

Wells Fargos resultat per aktie var aningen lägre än analytikernas förväntningar, medan intäkterna var strax ovanför förväntningarna.

Några av vinnarna i förhandeln var teknikbolagen Netflix, Paypal och AMD, som samtliga avancerade 3-4 procent. Netflix har av Citigroup höjts till köp med motiveringen att den senare tidens nedgång innebär ett köptillfälle.

På minussidan fanns inför öppning tobaksbolaget Philip Morris som handlades 1 procent lägre i förhandeln. Bidragande var en tilltagande oro över att amerikanska FDA, Food and Drug Administration, ska införa strikta gränser för mängden nikotin i traditionella cigaretter.

Bristol-Myers Squibbs Opdivo misslyckades med att nå målen i en fas 3-studie där preparatet jämfördes med standard cellgiftsbehandling för icke småcellig lungcancer. Aktien handlades nära oförändrat i förhandeln.

Bland råvarorna har oljepriset handlats något uppåt. Detta trots att Internationella energimyndigheten, IEA, beräknar att världens oljeefterfrågan ska uppgå till 100,52 miljoner fat per dag under 2019, ned från tidigare bedömning på 100,76 miljoner fat per dag.