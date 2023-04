New Nordic Healthbrands storägare har sålt aktier för 0,7 miljoner

Karl Kristian Bergman Jensen, som är vd och storägare i New Nordic Healthbrands som utvecklar och marknadsför kosttillskott och naturläkemedel, har via bolag sålt sammanlagt närmare 24.000 aktier i New Nordic Healthbrands för drygt 0,7 miljoner kronor under perioden den 21 mars till den 27 mars. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister på måndagen.