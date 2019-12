New Jersey slog sportbettingrekord för tredje månaden i rad

Under månaden placerades vad för 563 miljoner dollar, en ökning med 15 procent från oktober. Innan rekordsviten inleddes i september var januari 2019 den största månaden med antagna vad för 385 miljoner dollar.

Under årets första tre kvartal (januari - september) uppgick de totala bruttospelintäkterna för samtliga former av spel i New Jersey med sina 9 miljoner invånare till 2,6 miljarder dollar, motsvarande drygt 24 miljarder kronor. Det kan jämföras med den svenska spelmarknaden som under de tre första kvartalen 2019 omsatte 17,9 miljarder kronor efter utbetalda vinster.

New Jersey konkurrerar med Las Vegas-staten Nevada om att vara USA:s största spelmarknad. Nevadas spelmyndigheter släpper novembersiffrorna på senare under december. New Jerseys grannstat Pennsylvania, som öppnade marknaden för sportspel i början på sommaren, släpper siffror för spelande på måndag den 16 december. I oktober hade antalet satsade dollar ökat till 241 miljoner i Pennsylvania.

Bland de svenska börsnoterade bolagen är sportboksleverantören Kambi verksamt i USA i likhet med speloperatören Kindred som har lanserat Unibet-varumärket i såväl Pennsylvania som New Jersey under året. Även de båda kundanskaffningsbolagen Catena Media och Better Collective har verksamhet i USA.