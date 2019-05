Nents vd gläds åt god tillväxt i Viaplay-abonnenter

Det säger bolagets vd Anders Jensen till Direkt.

"Och vi har tagit in fler Viaplay-kunder än vad vi bedömer att marknaden växer med", fortsätter han.

I samband med Nents kapitalmarknadsdag i mars var Anders Jensen tydlig med att han vill att Viaplays kundstock ska växa minst i linje med marknaden och då krävs sannolikt 20 procent per år.

Anders Jensen påminner i sammanhanget om att många stora fotbollsligor avslutas under våren vilket brukar ge högre grad av abonnentavhopp under det andra kvartalet. Den sekventiella tillväxtkurvan bör därför bli mer flack under det andra kvartalet än under det första, resonerar han vidare.