Negativt kassaflöde för Rolls-Royce – aktien backar

Under tisdagens telefonkonferens meddelade Rolls-Royce att bolaget i dagsläget har omkring 50 motorer som väntar på att levereras vilket kan jämföras med normala omkring 15 stycken, skriver Bloomberg.

”Vi förväntar oss en betydande kassaförbättring under den andra halvan av 2019 när fasar ut lager som byggts upp för att stödja kundleveranser och dra nytta av förbättrade handel i både Power Systems och Civil Aerospace”, skriver Warren East, vd för Rolls-Royce, i rapporten.

Flygplansmotortillverkarens intäkter landade på 7.353 miljoner pund under halvåret vilket kan jämföras med 7.040 miljoner pund under samma period i fjol. Den underliggande rörelsevinsten uppgick till 203 miljoner pund jämfört med 141 miljoner pund under de första sex månaderna 2018.

Rolls-Royce tar även en kostnad på 100 miljoner pund för motorn Trent 1000 över tre år relaterat till reparation av turbinblad.