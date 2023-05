Negativ tillväxt i Nordic Capital-ägda Cint – aktien rasar

Redan innan kriget i Ukraina, pandemin och fartyget Ever Given gick på grund i Suezkanalen hade företag börjat se över sina leverantörskedjor. Nu har efterfrågan på regional tillverkning exploderat. Och det är där som kunskaps- och tillverkningsföretaget Hanza kommer in.

– Vi grundade bolaget med affärsmodellen regional och komplett tillverkning. Det handlar om att effektivisera leverantörskedjor, flytta hem produktion och lägga den nära våra kunder, säger Erik Stenfors, vd för Hanza.