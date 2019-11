Dödsfall kopplade till konkurrent lyfter Sobi

Den medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine rapporterade i slutet av förra veckan om de dödsfall som kopplats samman med Roches preparat Hemlibra, även känt som emicizumab. Ämnet har varit på tapeten tidigare men aktualiseras nu igen och spekulationerna ökar möjligen då Michael Makris, professor på området trombos och hemostas vid The University of Sheffield, ska föreläsa om saken vid World Federation of Hemophilia Global Forum på onsdag denna vecka.

Pareto Securities hälsovårdsanalytiker Johan Unnerus tror att Sobis kursuppgång i dag på närmare 4 procent kan kopplas till rapporteringen kring Roche. Hemlibra har av flera banker lyfts fram som det största hotet mot Sobis läkemedel Elocta.