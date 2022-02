Eniro redovisar en oförändrad nettoomsättning under det fjärde kvartalet jämfört med föregående år. Rörelseresultat landade på minus 107 miljoner kronor, jämfört med plus 14 Mkr under samma kvartal 2020, påverkat av nedskrivning av goodwill på 104 miljoner kronor, något Di tidigare rapporterat om.