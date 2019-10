Nedgången tilltar på Wall Street – S&P 500 ner 2,2 procent

Börsmånaden oktober har inletts i motvind på USA-börserna som backar för andra dagen i rad. Vid 18:53 svensk tid var S&P 500 ner 2,2 procent medan Dow Jones tappar 2,2 procent och Nasdaq är ner 2 procent.

På bolagsnivå backar flygbolaget Delta Air Lines med 6,2 procent i spåren av att bolaget meddelat att man väntar sig att vinster under det nyligen avslutade kvartalet kommer landa på 2,2-2,3 dollar per aktie. Den tidigare prognosen låg på 2,1-2,4 dollar per aktie medan analytikernas prognos uppgår till 2,27 dollar per aktie.

Även konkurrenterna United Airlines och American Airlines kämpade i motvind med nedgångar på omkring 6 procent.