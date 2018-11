Nedgången fördjupades på Wall Street – olja och teknik i botten

Den breda nedgången på New York-börsen höll i sig under fredagen. Storbolagsindex S&P 500 stängde ned 0,9 procent medan Dow Jones backade 0,8 procent. Nasdaq 100 tappade 1,7 procent.

Under kvällen har oljepriset fortsatt tappa, med spotpriset på Brent under 70 dollar per fat och WTI ned 1,4 procent till drygt 59,9 dollar per fat. Det amerikanska terminspriset backade för tionde dagen i rad, den längsta nedgången sedan åtminstone 1983 enligt brittiska Financial Times.

Det gav avtryck i energisektorn där oljeservicebolaget Baker Hughes backade 4,6 procent medan sektorskollegan Schlumberger var ned 2 procent. Precis som i Europa tidigare under dagen gick också andra råvaruaktier svagt, bland annat gruvjätten Freeport-Mcmoran som handlades ned 4,7 procent.