Stockholmsbörsen öppnar på minus – modebolaget faller på rapport

De ledande New York-börserna backade på tisdagen efter att Fed-chefen Jerome Powell varnat för ökade ekonomiska risker i sitt tal under kvällen. De ledande indexen backade mellan 0,7 och 1,5 procent. Även de amerikanska marknadsräntorna sjönk efter Fed-chefens uttalande men återhämtade sig något under natten. Dollarn stärktes mot både euro och yen under natten.

Även i Asien var utvecklingen överlag negativ på onsdagsmorgonen.

På bolagsfronten redovisade klädbolaget Kapp-Ahl ett rörelseresultat på 6 miljoner kronor för det tredje kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019, att jämföra med 121 miljoner i samma period föregående år.

"Försäljningsmässigt har det tredje kvartalet varit en besvikelse, bortsett från Polen som fortsatt utvecklas mycket bra. Kapp-Ahl har haft ett för svagt erbjudande på de nordiska marknaderna då vårt damerbjudande inte varit tillräckligt attraktivt. Vi har helt enkelt inte varit tillräckligt relevanta för vår viktiga damkund", skriver vd:n Elisabeth Peregi i rapporten. Aktien öppnar ned 13 procent.