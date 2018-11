Nedåt på Wall Street – tobaksaktier fimpas

På bolagsfronten pressades tobaksbolag efter uppgifter om att den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA planerar att förbjuda mentolcigarretter. I Europa tappade BAT 9,6 procent på Londonbörsen, vars vinst till 25 procent består av just mentolcigarretter. Även amerikanska Altria har stor exponering mot mentolcigarretter och var ned 2,3 procent. Samtidigt tappade Philip Morris 1,2 procent.

Sektorvis stärktes kraftbolag 0,5 procent medan IT tappade 2,2 procent.

Den kinesiska e-handelsjätten Alibaba, som sålde för rekordbeloppet 39 miljarder dollar under "singles-day", verkade inte vara tillräckligt för att blidka marknadens förväntningar. Aktien tappade 2,0 procent.

"Vi måste göra vad som krävs för att balansera oljemarknaden", sade Saudiarabiens energi minister Khalid al-Falih under ett internationellt möte, rapporterar Wall Street Journal. WTI hade under måndagen stigit med 1,3 procent till knappt 61 dollar per fat vilket kan jämföras med topparna i oktober drygt 76 dollar.