Nedåt på Wall Street – men Boeing flyger

Flygplanstillverkaren Boeing steg cirka 3 procent efter en rapport för tredje kvartalet som kom in över förväntan samtidigt som bolaget höjde guidningen för helåret.

Även verkstadskoncernen Ingersoll-Rand, som till delar konkurrerar med Atlas Copco, höjde vinstprognosen för 2018. Ingersoll-Rands omsättning för det tredje kvartalet kom in i linje med förväntningarna medan justerade resultatet per aktie kom in bättre än väntat. Aktien var upp 2,2 procent.