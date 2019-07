Nedåt på Wall Street – Acacia rusar efter bud från Cisco

Mot strömmen gör Acacia Communications som rusar med omkring 35 procent till omkring 65 dollar per aktie i den inledande handeln. Rusningen kommer i spåren av att Cisco lagt ett bud på bolaget på 2,6 miljarder dollar eller 70 dollar per aktie.

På rapportfronten redovisade dryckes- och snacksbolaget Pepsico en justerad vinst per aktie på 1,54 dollar under det andra kvartalet. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 1,5 dollar per aktie enligt Bloombergs sammanställning. Aktien backar med 0,4 procent i den inledande handeln.

Credit Suisse har enligt Nyhetsbyrån Direkt höjt sin riktkurs ör sociala medie-bolaget Snap till 18 dollar från tidigare 15 dollar per aktie. Aktien stiger med 0,7 procent till omkring 15,3 dollar per aktie.