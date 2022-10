Nedåt på Stockholmsbörsen – nätbanker och H&M faller

Dagens vinnare:

• Handelsbanken har enligt Nyhetsbyrån Direkt höjt sin kortsiktiga rekommendation, på tre månaders sikt, för teknikbolaget Mycronic från behåll till köp. Aktien rusar med 11,9 procent på tisdagen till 150 kronor per aktie.

• Vinterturismbolaget Skistar redovisade en nettoomsättning på 224 miljoner kronor vilket var en ökning från 184 Mkr under samma period i fjol. Rörelseförlusten landade på 265 Mkr. Styrelsen föreslår att utdelningen för det senaste räkenskapsåret höjs till 3 kronor per aktie från 1,50 kronor per aktie föregående år. Aktien stiger 2,4 procent.

• Bland OMXS30-bolagen går verkstadsbolaget Alfa Laval i täten för uppgången med ett lyft på 4,6 procent medan medicinteknikbolaget Getinge stiger 4,2 procent och verkstadsbolaget ABB, som meddelat en miljardorder, stiger 4,1 procent.

• Magasinstjänsten Readly har tecknat ett samarbetsavtal med Disney om att erbjuda över 80 engelskspråkiga Disney-tidningar på sin plattform. Aktien rusar med 12,1 procent.

Dagens förlorare:

• Biltillverkaren Volvo Cars sålde 49.536 bilar i september vilket innebär en ökning med 4,5 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. De laddningsbara modellerna stod för 31,9 procent av försäljningen och helt eldrivna bilar stod för 12,6 procent. Parallellt har UBS inlett bevakning med rekommendationen sälj och riktkursen 41 kronor. Aktien backar 1,6 procent till 47,19 kronor.

• Handelsbanken har sänkt sin långsiktiga rekommendation, på tre års sikt, för flera fastighetsbolag, vilket Di tidigare rapporterat om. Sektorn är även den enda som lyser rött på Stockholmsbörsen med NP3 ned 2,4 procent, Wallenstam 1,6 procent och Fabege ned 1,4 procent.