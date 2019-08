Nedåt på Stockholmsbörsen när råvarubolag tyngde

Gruvbolaget Endomines vände upp nära 10 procent efter att varit ned lika mycket på fredagsmorgonen. Handeln återupptogs på fredagen efter ett handelsstopp på torsdagen i spåren av att bolaget inte längre räknar med att nå sin egen prognos om en produktion 5.000-8.000 uns guld under 2019.

Utanför storbolagsindexet tappade gruvbolaget Lucara Diamond 1,6 procent efter sin rapport som visade lägre intäkter än flera analytiker räknat med. Produktionen vid Karowegruvan ska dock ha varit stabil under kvartalet och Lucara höjde även produktionsprognosen för helåret.

NGM-listade spelutvecklaren Three Gates rusade 240 procent efter nyheten om ett "strategiskt partneravtal" med Superscale. Enligt avtalet ska Superscale finansiera och värva användare under den kommande globala lanseringen av spelet Project Blue Book: The Game.

First North-bolaget Flexqube sattes ned 8 procent efter en kvartalsrapport som visade svagare resultat än för samma kvartal året före.