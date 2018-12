Nedåt på Stockholmsbörsen med energisektorn i täten

På nyhetsfronten lade ÅF ett rekommenderat kontantbud värt 10:20 euro per aktie på den finska konsultfirman Pöyry. Fyra större aktieägare i Pöyry har förbundit sig att i en riktad nyemission bli aktieägare i det sammanslagna bolaget. ÅF-aktien reagerade med att tappa 5,5 procent medan Pöyry i Helsingfors lyfte nära 46 procent till 10:20 euro.

Bland övriga storbolag på plus fanns Tele 2, Telia och Swedish Match samt Getinge, där bolagets tidigare vd Johan Malmquist förelås överta ordförandeklubban efter Carl Bennet i styrelsen.

Solenergiföretaget Azelio gjorde debut på First North och handlades till 15:20 kronor, en bra bit under nyemissionens teckningskurs som var 22 kronor per aktie.

Bland måndagens rekommendationer fick Dagens Industris köpråd för fastighetsbolaget Heba aktien att stärkas drygt 8 procent. Bland Börsveckans köpråd handlades Ferronordic 2,5 procent.

Under eftermiddagen håller bioteknikbolaget Bioinvent kapitalmarknadsdag. Från USA kommer klockan 16 bland annat statistik om lediga platser i oktober.