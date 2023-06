Nedåt på Asienbörserna

Innehåll från Fastdev Annons

Du har idén – vi skapar lösningen. Det är devisen konsultbolaget Fastdev arbetar efter och konstaterar att de kan bygga i princip vilket it-system som helst. Sedan starten 2007 har de genomfört över 100 lösningar inom mjukvaruutveckling, inklusive digitalisering av branscher som körskolor, samt skapande av nya affärsområden i form av exempelvis båtdelning. De fokuserar på transparens, ansvar och kvalitetskontroll.

Lägger kraft på AI:s potential

Alexander Senko är senior arkitekt på Fastdev. Han berättar att deras uppdrag är att bygga system och lösningar som driver tillväxt och innovation för individer, företag och organisationer i alla storlekar och att dessa inte bara skapar värde för slutanvändarna – de bidrar även till kostnadsbesparingar för kunder som med deras hjälp eliminera behovet av tredjepartssystem och därmed kunnat säga upp licensavtal. Nu lägger de stor kraft på AI och den stora potential som artificiell intelligens dukar upp för användarna.

– Det kan vara tufft att ta in all ny information om AI och förstå hur man bör arbeta med det för att kunna skapa maximalt värde i sitt bolag. Det är här vi kommer in, för att hjälpa till att förstå potentialen. Vi är oerhört medvetna om att det är människorna bakom tekniken som verkligen spelar roll, därför investerar vi våra teammedlemmars kompetenser och främjar en innovationskultur i form av bland annat en intern utvecklingshub. Vi strävar efter att maximera både vår och våra kunders digitala potential med hjälp av AI och det är helt klart vår enastående service som skiljer oss från andra.

Djup förståelse för ny teknik

Redan vid anställning säkerställs det att Fastdevs utvecklare besitter en djup förståelse för den senaste tekniken och kan leverera skalbara och framtidssäkra lösningar för den specifika bransch de arbetar med. Genom att kombinera sin expertis med AI-teknologi strävar Fastdev efter att ytterligare förbättra skapandet och granskningen av kod för att skapa robusta och lättunderhållna lösningar.

– Med vår outtröttliga beslutsamhet och enastående tekniska skicklighet är vi på Fastdev redo att leda vägen in i en framtid där möjligheterna är gränslösa. Vi har människorna och vi har färdigheterna – nu är det upp till kunderna att utmana oss, avslutar Alexander Senko.

