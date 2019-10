NCC:s vd: Inga tecken på avmattning i konjunkturen

På måndagen var det dags för NCC att presentera sina siffror för det tredje kvartalet 2019. Orderingången kom in på 12.769 Mkr under kvartalet vilket var något över de 12.738 Mkr som byggbolaget redovisade under samma period i fjol. Analytikerna hade i sin tur väntat sig att siffran skulle landa på 13.329 Mkr enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser.

Rörelseresultat uppgick i sin tur till 568 Mkr vilket var under analytikerkårens prognos på 643 Mkr.

”Jag tycker att underliggande har vi ett väldigt bra resultat där vi förbättrar oss 24 procent om du rensar för de stora engångsnedskrivningar vi gjorde förra året men vi har också en bra orderingång, en stabil orderstock och bra intäkter under kvartalet”, säger Tomas Carlsson till Di TV.