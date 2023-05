NCAB köper tyskt bolag som omsätter 125 miljoner

Innehåll från Stansefabrikken Annons

Vägen till en hållbar omställning är endast möjlig om energikällorna också är hållbara. Detta i samband med den ökande elektrifieringen gör att en stor del av utmaningen innefattar ett ökat behov av batterier med hög energilagringskapacitet. Som leverantör och tillverkare av produkter till bland annat fordons- och batteriindustrin utgör Stansefabrikken en viktig del av omställningen.

– Vi ser att den globala efterfrågan på batterier förväntas öka tiofalt under det kommande decenniet. Detta innebär att vi måste förbereda oss på en teknisk omställning såväl som att tänka på vad som faktiskt bör göras inom produktionen. Vi har därför gjort nödvändiga förberedelser så att vi är redo för det som komma skall, säger Stefan.

Exempelvis berättar Stefan att de lagt stort fokus på att öka spårbarheten och återvinning på de material som används för att i sin tur säkerställa en hållbar produktionskedja.

– Hela livscykeln och koldioxidavtrycket för varje produkt måste beräknas. Vi och våra leverantörer samarbetar för att följa dessa principer och vår industripark i Litauen drivs redan av 100 procent förnybar energi. Således är vi redo att hjälpa våra kunder att nå sina mål när de nya EU-kraven träder i kraft.

I framkant av utvecklingen med hållbara komponenter

Nyligen beviljade EU ett tillfälligt avtal om att se över reglerna för batterier. Dessa innebär att alla delar som behövs för att bygga en battericell ska vara rena, automatiserade, exakta och stabila. Samtidigt ska batteripass införas vilket innebär att samtliga komponenter av ett batteri måste vara spårbara, något som Stansefabrikken är i full gång med att utföra.

– Vi har redan påbörjat ett spårbarhetsarbete inom flera områden. Exempelvis använder vi smarta verktyg som lagrar information och ger varje komponent en märkning som säkrar spårbarheten. Detta innebär att vi ligger i framkant gällande de nya direktiven samt att våra kunder kan implementera våra komponenter utan att ett byte krävs när de nya reglerna väl tillämpas, berättar Stefan.

Spetskompetensen gynnar kunderna

Stansefabrikken specialiserar sig på högvolymspressning, automatisk svetsning och stansning. Utöver detta driver de även R&D och erbjuder stödtjänster för företag utanför energisektorn.

– Vi kan hjälpa våra kunder att genomföra projekt, med industriell design, automatisering och flytt av verktyg och serieproduktion. Vår förmåga att anpassa oss snabbt, vårt kreativa tänkesätt och intelligenta verktygskoncept har också varit viktig för många av våra kunder. Med vår spetskompetens kan vi hjälpa fler företag att följa med in i den hållbara framtiden, avslutar Stefan.

Om Stansefabrikken

Stansefabrikken Automotive etablerades 2008 och ingår i norska Stafa Industrier AS vars omsättning 2022 uppgår till 600 MNOK. Företaget tillverkar komponenter och delar till fordonsindustrin, möbelindustrin samt flera andra industrier via egna fabriker i Litauen. Stansefabrikken är certifierade enligt IATF 16949, Health and Safety ISO45001, ISO 9001 och ISO 14001, och jobbar efter 0 PPM principen. År 2023 planeras det för att implementera Energy Management standard ISO50001.

Läs mer på: www.stansefabrikken.com