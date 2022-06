Naturskyddsföreningen tar Kallak-projekt till domstol

Jerome Powells tal lyckades inte lyfta Wall Street under onsdagen. De ledande indexen vek ned sig inför slutspurten och avslutade handeln nedåt, trots att Wall Street befunnit sig på plus under större delen av kvällen. På bolagsfronten rusade Polestars spac-bolag Gores Guggenheim, medan jätten i sektorn, Telsa, avslutade onsdagen lägre.