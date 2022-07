Nasdaq har beslutat att avnotera Myfc till följd av styrelsens konkursansökan

Börserna i New York såg ut att inleda torsdagen med en något lägre riskvilja efter onsdagskvällens rally då Fed meddelade en räntehöjning som kom in enligt förväntningarna. Samtidigt rapporterades den amerikanska BNP-siffran klart under förväntningarna. Även rapporterna från jättarna Apple och Amazon, som släpps efter börsstängning, står högt på agendan.