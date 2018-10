Namnbyte genomfört – nu ska fastighetsbolaget sluta att förväxlas med Carnegie

"Våra hyresgäster och deras hem är vår främsta prioritet. Det nya namnet Hembla hjälper oss att göra detta tydligare både för våra hyresgäster och andra som kommer i kontakt med oss. Jag ser fram emot att fortsätta på vår inslagna väg med det nya namnet", säger Svein Erik Lilleland, vd för bolaget som numera heter Hembla, i ett pressmeddelande.

D Carnegie & Co:s rötter går tillbaka till 1803 och Fastighetsaktiebolaget D Carnegie & Co grundades 1907. Men det nuvarande D Carnegie & Co, som alltså numera har namnet Hembla, bildades 1994 och börsnoterades sedermera som moderbolaget till Carnegie Investment Bank. 2008 tog Riksgälden över banken Carnegie, men moderbolaget D Carnegie & Co levde vidare som ett självständigt bolag. Ursprungligen drev bolaget aktieägarnas talan mot staten men på bolagsstämman 2013 beslutades det att man skulle söka en ny verksamhet för D Carnegie & Co.

I augusti 2013 köpte Kvalitena, moderbolaget till Broadgate Stendörren Fastigheter, 80 procent av aktierna i D Carnegie & Co genom en nyemission.