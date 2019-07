Något svagare orderingång än väntat i USA

Orderingången i USA:s industri sjönk 0,7 procent i maj, jämfört med månaden före. Det framgår av statistik från US Census Bureau.

Order på kapitalvaror exklusive försvar och flygindustrin steg med reviderade 0,5 procent (+0,7). Leveranserna i denna kategori steg med reviderade 0,6 procent (+0,4).

ISM inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 55,1 i juni jämfört med 56,9 i maj, enligt Bloomberg News.

Indexen beräknas av the Institute for Supply Management och speglar planerna hos inköpschefer inom tjänstesektorn under den senaste månaden.