Lägre förvaltningsresultat för Atrium Ljungberg – upprepar prognos

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett driftöverskott på 427 miljoner kronor under det första kvartalet, upp från 409 Mkr under motsvarande period förra året. Det är i linje med Infront Datas sammanställning som dock endast bygger på tre analytikerestimat.

Förvaltningsresultatet på 306 Mkr innebar dock en försämring med 3 miljoner från fjolårets första kvartal. De tre analytiker som ingår i Infront Datas estimatsammanställning inför rapporten hade istället väntat sig en ökning till 318 Mkr.

Uthyrningsgraden sjönk något från 94 till 93 procent inklusive projektfastigheter. Minskningen ska förklaras av två byggnader som är färdigställda men ännu inte fullt uthyrda enligt Atrium Ljungberg.

Nettouthyrningen uppgick till minus 33 Mkr, en försämring från plus 10 Mkr under motsvarande kvartal 2018. Flera av uppsägningarna under kvartalet rör fastigheter som förberedes för projekt men som ännu inte klassas som projektfastigheter enligt rapporten. Uthyrningsgraden för projektfastigheter minskade från 79 procent under fjolårets första kvartal till 73 procent under det gångna kvartalet.