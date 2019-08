Något högre arbetslöshet och löneökningar än väntat i Storbritannien

Antalet sysselsatta steg med 115.000 personer under tremånadersperioden till och med juni. Väntat var +65.000.

I juni ökade antalet arbetslösa med reviderade 31.400 personer (+38.000). Arbetslösheten under tremånadersperioden till och med maj var oreviderade 3,8 procent.

Antalet arbetslösa i Storbritannien steg med 28.000 personer i juli, enligt säsongsjusterad statistik från statistikmyndigheten Office for National Statistics. Arbetslösheten enligt ILO-standard uppgick till 3,9 procent under tremånadersperioden till och med juni. Analytikerna hade räknat med en arbetslöshet på 3,8 procent enligt Reuters.

Lönerna steg 3,9 procent under tremånadersperioden till och med juni (exklusive bonusutbetalningar), jämfört med samma period ett år tidigare.

Det är en ökning från 3,6 procent under föregående tremånadersperiod och den högsta tillväxten som uppmätts sedan sommaren 2008 enligt Office of National Statistics. Justerat för inflation ligger lönenivån dock fortfarande under toppen i april 2008 innan finanskrisen bröt ut på allvar.