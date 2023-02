Agendan: Rapporter från Saab, New Wave och Balder.

Försvarskoncernen Saab, med Investor som huvudägare, redovisar ett rörelseresultat 1,3 miljarder kronor under det fjärde kvartalet, vilket var något bättre än väntat. Orderingången mer än fördubblades under kvartalet och bolaget räknar med en högre organisk försäljningstillväxt under 2023.

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 5,30 kronor per aktie, även det något högre än väntat.