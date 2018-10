Mycronics rörelseresultat ökade med 560 procent

Teknikbolaget Mycronic redovisade ett rörelseresultat på 436 Mkr under det tredje kvartalet vilket kan jämföras med 66 Mkr under samma kvartal i fjol. Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 409 Mkr vilket kan jämföras med 75 Mkr under samma period 2017.

Rörelsemarginalen uppgick till 40 procent vilket var en ökning från 13 procent under det tredje kvartalet 2017.