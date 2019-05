Musks mejl avslöjar: Sätter leveransrekord

Av mejlet framgår även att Tesla producerade 900 Model 3-bilar per dag under den gångna veckan. Därmed närmar sig elbilstillverkaren målet om 7.000 bilar per vecka.

Tesla Model 3 har pekats ut som bilen som ska göra det möjligt för bolaget att hålla lönsamheten över tid. Under den senaste veckan har Tesla-aktien tagit stryk på börsen sedan ett antal analytiker varnat för sjunkande efterfrågan samt att bolaget kan drabbas negativt av den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina.

Under årets första kvartal föll antalet levererade bilar med 31 procent på årsbasis samtidigt som bolaget varnade för att förlängda frakttider till Kina och Europa kommer att tynga lönsamheten under den första halvan av året.

Tesla inledde torsdagshandeln på minus men har vänt upp och handlas vid 18.20-tiden upp 1,8 procent till 196,9 dollar. Sedan årsskiftet har kursen fallit 41,1 procent.