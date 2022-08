Muntert på Stockholmsbörsen – Nordic Paper mot strömmen efter produktionsstopp

Dagens vinnare:

• Vid lunchtid var fastigheter den enda sektorn som höll näsan ovanför nollan. På bolagsnivå stiger John Mattsson 4,5 procent, Castellum 1,8 procent, Wallenstam 1,4 procent samt Fabege 1,2 procent.

• Vindkraftutvecklaren OX2 har på måndagsmorgonen presenterat sin första affär med de svenska havsbaserade projekten i Halland, Skåne och Östersjön. Köpare är Ikeasfärens investmentbolag Ingka Investments. Ingka har ingått avtal om att köpa 49 procent av OX2-projekten i Galatea-Galene utanför Halland, Triton utanför Skåne och Aurora mellan Gotland och Öland. Den första betalningen är på 610 miljoner kronor och väntas påverka OX2:s rörelseresultat med 584 Mkr. Aktien stiger med 1,3 procent.

• Plastkoncernen Nolato fick en köprekommendation i måndagens upplaga av Dagens industri. Aktien stiger med 1,5 procent.

Dagens förlorare:

• I täten för nedgången går banksektorn där Swedbank och SEB tappar 3,1 procent medan Handelsbanken är sjunker 2,8 procent och Nordea 2,5 procent.

• DNB har sänkt sin riktkurs för flygbolaget SAS till 0,05 kronor från 0,10 kronor efter fredagens rapport. Rekommendationen sälj upprepas. Aktien faller 13,6 procent till 0,57 kronor per aktie.

• Telekombolaget Millicom faller drygt 7 procent till omkring 152,2 kronor utan att ha presenterat några nyheter på måndagen. Enligt Finwire har UBS inleder bevakning av aktien med rekommendationen neutral och riktkursen 172,60 kronor.