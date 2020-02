Muntert börshumör på Wall Street – Tesla rusade 20 procent

Strax efter börsstängning rapporterade Googles moderbolag Alphabet för det fjärde kvartalet. Alphabet gjorde en vinst under fjärde kvartalet 2019 på 15,35 dollar, vilket låg en bit över förväntningarna på 12,5 dollar per aktie, enligt Bloombers analytikersammanställning. Omsättningen på strax över 46 miljarder dollar under kvartalet låg något under förväntningarna. Aktien stängde upp 3,5 procent, men backar drygt 3 procent i den amerikanska efterhandeln.