Munter fredag på Stockholmsbörsen med Astra Zeneca i topp

Bland övriga bolag steg medicinteknikbolaget Arjo med 5,8 procent medan bostadsbyggaren Bonava ökade 5,3 procent och byggbolaget NCC som lyfte 3,6 procent.

Bilbesiktningsbolaget Opus vinstvarnade för det fjärde kvartalet under fredagsmorgonen medan Searchlight höjde sitt bud på bolaget till 8,5 kronor per aktie. Aktiens teg med 7,3 procent till 8,39 kronor per aktie.