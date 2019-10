MTG ser över strategin och drar åt svångremmen – undersöker USA-notering

Tisdagens nyhetsbatteri kom i samband med att MTG presenterade sina siffror för det tredje kvartalet 2019. Nettoomsättningen uppgick till 1.066 Mkr under kvartalet vilket var i linje med analytikernas prognos på 1.073 Mkr enligt Bloombergs sammanställning.

Resultatet före skatt kom in på minus 90 Mkr vilket var under analytikernas prognos på minus 64,5 Mkr. Det justerade ebitda-resultatet uppgick till 19 Mkr vilket var under väntade 26,9 Mkr.

MTG upprepar sin ambition om en organisk tillväxt på 8-12 procent för helåret 2019 med en justerad ebitda-marginal ”i det ensiffriga mittenspannet”.