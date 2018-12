MQ:s omsättning minskade drygt 6 procent

I slutet av november hade MQ 175 butiker, två färre än tolv månader tidigare, varav 122 MQ och 53 Joy.

Den sistnämnda kedjan omsatte 69 Mkr, 1,3 Mkr per butik, under september till november och gjorde en rörelseförlust på 2 Mkr. MQ omsatte 334 Mkr, 2,7 Mkr per butik, och gick med en rörelsevinst på 15 Mkr.

