Morgonkoll: Uppgångar trots svag exportdata från Kina

Sentix and chill?

Ica, med finfina defensiva kvaliteter, har gått urstarkt på börsen i år. På måndagen får placerarna ytterligare en bit information att tugga i sig i form av dagligvarubolagets försäljning under augusti.

Kina har släppt nya siffror som visar att landets export, mätt i dollar, sjönk med 1,0 procent under juli jämfört med samma månad året före. Väntat var en ökning med 2,0 procent. Vissa marknadsbedömare menar att den svaga statistiken öppnar för mer stimulanser.

• New York-börserna hade en blandad utveckling under fredagen. Fedchefen Jerome Powell höll tal i Zürich, han gjorde dock föga för att ändra de cementerade räntesänkningsförväntningarna. Dow Jones storbolagsindex var vid stängningen upp 0,3 procent till 26.798.

• Thyssen Krupps vd har signalerat till riskkapitalbolag att han föredrar att bara sälja en minoritetspost i hissdivisionen, det rapporterar Bloomberg News.

• British Airways förbereder sig för att ställa in alla flyg måndag och tisdag efter att samtal med British Airline Pilots Association brutit samman, det rapporterar Bloomberg News som hänvisar till källor med insyn.

• Facebook utreds av åtta federala åklagare för att ha missgynnat konkurrenssituationen genom att ha ökat kostnaden för marknadsföring och att ha hanterat personlig data felaktigt.

• Arbetsgivaravgiften kommer sänkas med två tredjedelar när företag anställer unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa under deras första två år på arbetsmarknaden. Reformen kommer kosta 1,67 miljarder kronor nästa år när avdraget införs vid halvårsskiftet. Fullt utbyggd kommer den kosta 6 miljarder kronor under tre år. Överenskommelsen är en del av samarbetet mellan S, MP, C och L.