Morgonkoll: Uppåt i Asien – rejäl uppgång för biltillverkare

Nytt under natten och morgonen

Nätkonglomeratet Alibaba, Kinas största e-handel, överväger att ta in 20 miljarder dollar via en andra notering i Hongkong, efter att ha börsintroducerats i New York 2014, uppger Bloomberg News.

Att USA:s president Donald Trump signalerat att de kan annonsera ett handelsavtal i augusti återspeglar troligen hans förhoppningar om snabba framsteg i förhandlingarna, enligt Japans ekonomiminister Toshimitsu Motegi. Inget är dock bestämt ännu.