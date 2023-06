Morgonkoll: Uppåt på Asienbörserna

Extern länk: Läs hela rapporten: Reimagining the Agenda

År 2030 – då vi gemensamt ska ha uppnått FN:s globala mål för hållbarhet – närmar sig. För att skapa bättre förståelse för var företag står i det här arbetet och vad som behöver göras framöver gör Accenture och United Nations Global Compact med jämna mellanrum en statusrapport.

– Vi ställer frågor till och gör djupintervjuer med ledarna för flera av de viktigaste företagen globalt för att kunna förstå vilka utmaningar de ser och vad de gör för att uppnå målen, förklarar Anna Töndevold, nordiskt ansvarig för affärsområde hållbarhetsstrategi på Accenture.

Totalt har över 2 600 företagsledare från 128 länder och 18 industrigrenar bidragit med sitt perspektiv till årets rapport. Fokus har varit att försöka förstå hur det osäkra geopolitiska läget och alla spänningar vi ser i världen just nu påverkar företagens hållbarhetsagenda, och själv var Anna Töndevold djupt orolig över att alla utmaningar – till exempel inflation, krig, volatila energipriser samt nationalism – skulle ha bromsat ledarnas ambitioner.

– Men det vi ser i rapporten är att det snarare har blivit tvärtom‚ säger hon.

För i årets rapport är det hela 98 procent av företagsledarna som svarar att ansvaret för företagets hållbarhetsagenda ligger på deras bord, något som är en förutsättning för att det över huvud taget ska gå att nå de globala målen.

– Det intressanta är att det verkar som att det är just det oroliga geopolitiska läget som har bidragit till den här förändringen. Tidigare var det 83 procent som såg hållbarhet som sitt ansvar, men i och med volatila priser, resursbrist, problem i leverantörskedjorna och så vidare så har de här frågorna landat på deras bord.

Istället för att förpassas till en perifer hållbarhetsavdelning har frågor som transparens kring värdekedjor, cirkulära affärsmodeller, förnyelsebar energi och energieffektivisering etcetera blivit centrala strategiska komponenter, avgörande för att skapa den motståndskraft företagen behöver för att klara av de kraftiga geopolitiska svängningarna.

– Vi ser i andra studier att de företagsledare som inkluderar hållbarhetsfrågor i sin strategi lyckas bättre än sina likar, och nu bekräftar FN-studien att i princip alla VD:ar på global nivå också har förstått det.

Därmed inte sagt att allt är lugna gatan på väg mot 2030, snarare tvärtom. För även om rapporten visar att fler har förstått att hållbarhet är en central fråga för både planetens och företagens överlevnad visar den också att utvecklingen fortfarande går alldeles för långsamt.

– I den takt vi ställer om företag idag når vi inte målen till 2030, varken i Sverige eller globalt. En studie gjord av Accenture visar att nästan inga företag kommer att nå sina netto-noll-mål om de inte fördubblar takten.

Vad är det då som gör oss så långsamma? En anledning är faktiskt den geopolitiska situationen, för även om den har skickat upp hållbarhetsfrågorna på VD:s bord har den samtidigt krävt tid som behövs för att VD och övriga företagsledning ska kunna lägga det fokus och de resurser på omställningen som behövs.

– Sen handlar det också om att hållbarhet är en väldigt komplex fråga som spänner över många olika teman och som det därmed är svårt att få översikt över. Företagsledningar har tyvärr inte samma insikter i sin hållbarhetsprestanda som man har kring sin finansiella prestanda, för man har varken datapunkterna eller systemen som krävs för att få överblick.

Anna Töndevold möter också ofta frustrerade företagsledare som efterfrågar verktyg för att på bättre sätt kunna mäta och analysera hur deras initiativ påverkar hållbarhet, inte minst eftersom nya regler på både den amerikanska, kinesiska och europeiska marknaden driver på utvecklingen med extrem kraft.

– Hållbarhet har historiskt drivits av en enskild enhet inom bolag, medan de KPI:er och datapunkter som krävs för att bättre styra agendan behöver integreras tvärs över affärsfunktioner. Otillräcklig tillgång till data i kombination med verktyg och systemlandskap under utveckling begränsar ledarnas möjligheter att navigera det här landskapet och saktar därmed ner tempot.

Vad krävs då för att snabba upp takten? Enligt Anna Töndevold behövs investeringar för att stärka upp hållbarhetsdata och integrera ansvar tvärs över affärsområden och värdekedjan. Bättre styrmedel behövs för att kunna ställa om till långsiktigt hållbara produkter, tjänster och affärsmodeller, samt bygga motståndskraft mot externa faktorer.

– Detta är inte endast frågor för företagsledning och hållbarhetsansvariga, utan en fråga för ledare på alla nivåer. Och de här satsningarna krävs nu, inte sen, för nu har vi möjlighet att omdefiniera hur företag skapar värde och bidrar till omställningen. Att vetenskap och bevis pekar på att en hållbar omställning är nödvändig. Företagsledare kan inte få en bättre framtidsspaning och insikt kring vilken innovation och vilka investeringar som krävs för att vara relevanta och ha en långsiktigt gångbar affär.

Dessutom pekar studien på att företagsledare avkräver politiken långsiktiga reformer som ger tydliga spelregler och standarder att följa.

– Idag finns fortfarande regleringar som motverkar innovation, och det behövs dessutom fler offentliga satsningar för att utveckla cirkulära affärsmodeller, biodiversitet och ny infrastruktur. Och det här behöver gå fort, vi är redan halvvägs till 2030, så det är inte lång tid kvar att leverera på.

Det här behöver företagen göra för att hinna nå 2030-målen

1. Anpassa sina strategier för att bli mindre sårbara

Företag behöver se över hur de utvecklar produkter och tjänster och hur de kan skapa nya affärer på nya marknader. Cirkulära, koldioxidneutrala och socialt ansvarsfulla affärsmodeller blir nödvändiga. Det här kräver stor omställning, men är samtidigt en otroligt stor möjlighet att skapa långsiktig konkurrenskraft och hållbarhet.

2. Inse att hållbarhet inte är en bolagsspecifik agenda, utan en agenda som rör hela värdekedjan

Inom hållbarhet mäts företag på hela värdekedjans prestation. Det innebär att om omställningen ska lyckas måste den ske koordinerat hela vägen, något som inte bara kräver avtal utan även dialoger, nya affärsmodeller och datapunkter tvärs över hela värdekedjan och ekosystemet. 66% engagerar sig i strategiskt långsiktiga partnerskap, 55% jobbar på att förbättra förmågan att samla in hållbarhetsdata över hela värdekedjan.

3. Integrera ansvar, kunskap och styrmedel tvärs över hela hela arbetsstyrkan

Strategin spelar ingen roll om kunskap och incitamentsprogram inte hänger med. Vi har tidigare styrt och mätt baserat på kortsiktiga finansiella mål och det behöver förändras om vi ska nå långsiktiga strategiska mål. Hela företaget måste förstå sin roll i omställningen med tillgång till datapunkter och rätt incitament för att fatta rätt beslut hållbarhetsmässigt, inte bara finansiellt. 74% fokuserar på att utbilda/omskola sina medarbetare för framtidens arbetsmarknad.

Källa: Reimagining the Agenda – Unlocking the Global Pathways to Resilience, Growth, and Sustainability for 2030