Morgonkoll: Uppåt på Asienbörserna

Det är inte bara Telia som har haft ett trist börsår. Nästan tio gånger så stora, sett till börsvärdet, China Mobile, har tappat 10 procent. Bättre har det gått för Deutsche Telekom som också rapporterar i dag, med plus 4 procent.

Oljepriset rekylerar uppåt något under torsdagsmorgonen och spotpriset på Brentoljan är i skrivande stund upp 0,6 procent till 57,8 dollar per fat.

Den kinesiska centralbanken PBOC har på torsdagen satt fixingen mot dollarn på 7,0039 yuan vilket kan jämföras med väntade 7,0156 enligt Bloombergs sammanställning. På onsdagen sattes fixingen på 6,9996 yuan per dollar.

• De ledande börsindexen i New York återhämtade sig under onsdagskvällen efter att tidigare ha varit ned runt 2 procent för dagen. Sektorsvis var det råvarubolag som stod för den största uppgången medan finans sjönk mest.

• Handelskonflikten mellan USA och Kina bedarrade under onsdagskvällen då den kinesiska yuanen stabiliserades mot dollarn. ”Jag tror att vi har prisat in alla de senaste dagarnas nyheter”, sade Michael Katz, på Seven Points Capital till CNBC, angående det osäkra läget mellan världens två största ekonomier.

• På råvarumarknaden sjönk oljepriset kraftigt på onsdagen då handelskonflikten mellan USA och Kina fortsatte att påverka. Dessutom steg de amerikanska lagren av råolja oväntat förra veckan. Guldpriset stärktes då fler investerare valde att vända sig till säkrare placeringar.

• Den japanska bytesbalansen visade ett överskott på säsongsjusterade 1.941,9 miljarder yen i juni, jämfört med ett överskott på 1.305,7 miljarder yen föregående månad. Icke säsongsjusterat visade bytesbalansen ett överskott på 1.211,2 miljarder yen, jämfört med ett överskott på 1.594,8 miljarder yen föregående månad. Analytiker hade här väntat sig ett överskott på 1.140,0 miljarder yen i snitt, enligt Reuters prognosenkät.

• Balansen mellan antalet mäklare och lantmätare som rapporterade högre huspriser och de som rapporterade lägre priser i Storbritannien, sjönk till -9 procent i juli, från oreviderade -1 procent föregående månad. Väntat var -1 procent enligt Reuters enkät.