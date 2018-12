Morgonkoll: Uppåt i Asien – Japan mot strömmen

Japanska Nikkei faller tillbaka efter torsdagens uppgång. Vid klockan 6 svensk tid har indexet backar 0,3 procent. Under natten har protokollet från Bank of Japans senaste räntemöte visat att flera av ledamöterna varnat för utsikterna för den globala konjunkturen försämrats och att den senaste tidens oljeprisfall gör det svårare att nå inflationsmålet.

De kinesiska börserna bjuder på små men positiva rörelser med Hongkongs Hang Seng upp 0,1 procent medan Shanghaisbörsens kompositindex ökar 0,2 procent. CSI 300, som följer de 300 största bolagen i Shenzhen och Shanghai, ökar med 0,4 procent.

Sydkorea går klart starkare – Kosdaqs kompositindex är upp drygt 1 procent medan storbolagsindexet Kospi 200 ökar 0,8 procent.

Nytt under natten och morgonen

De ledande New York-börserna åkte berg-och-dalbana under torsdagens handel. Med mindre än två timmar kvar till stängning var indexen ned 2,5 till 3,1 procent, men efter en stark avslutning hamnade samtliga på plus. Samtliga sektorer gick från minus till plus under handelsdagen.

Råoljepriserna fortsatte att pressas på torsdagskvällen, men precis som aktiemarknaden återhämtades mycket av tappet under de sista handelstimmarna. Brentoljan var ned 1,3 procent till 45:65 medan WTI hade backat 2,2 procent till 53,25 dollar per fat.