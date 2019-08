Morgonkoll: Uppåt i Asien efter tullbeskedet – Apple-leverantör rusar

På tisdagen kom beskedet att USA kommer att skjuta upp en del av de tullar som skulle ha införts i början av nästa månad till december. Dessutom uppgav USA:s handelsrepresentant att vissa varor helt undantas från de planerade tullarna.

I Japan stiger Nikkei 225 0,9 procent. Bland vinnarna syns handelskänsliga aktier som halvledarbolaget Screen Holdings och stålbolaget Kobe Steel, upp 6,2 respektive 4,8 procent.

Seoulbörsens Kospi 200 handlas upp 0,9 procent medan det breda kompositindexet stiger 1 procent. Även här stiger flera handelskänsliga aktier som elektronikjätten Samsung och halvledarbolaget SK Hynix, upp 1,5 respektive 3,2 procent.

De kinesiska börserna har handlats ned igen efter en stark inledning. Hongkongs Hang Seng steg så mycket som 1,7 procent i öppningen men uppgången har reducerats till 0,5 procent strax efter klockan 6 på onsdagen svensk tid.

Shanghaibörsens kompositindex är upp 0,8 procent medan storbolagsindexet CSI 300 är upp lika mycket.

Under morgonen har statistiken över den kinesiska detaljhandeln och industriproduktionen kommit in lägre än väntat. Arbetslösheten ökade något till 5,3 procent i juli.

Bland enskilda aktier syns dock lättnaden efter tisdagskvällens besked tydligt. Sunny Optical och AAC, båda underleverantörer till den amerikanska teknikjätten Apple, handlas upp 12,2 respektive 3,2 procent i Hongkong. Den Taiwan-baserade underleverantören Foxconn bjuder på en mindre uppgång om 0,5 procent.

Den kinesiska centralbanken fixerade valutan runt 7,0312 yuan per dollar vilket var något starkare än föregående dag och starkare än analytikerna väntat sig enligt en enkät från Reuters. Det är den femte raka handelsdagen som valutan tillåts handlas under 7 yuan per dollar.

Håll koll på…

…Goda odds för Leo Vegas

Spelbolagen har haft ett dystert år men inför Leo Vegas rapport på onsdagen är humöret gott. Som Di skrev i tisdagens tidning har bolaget varje månad i år betalat in mer i spelskatt. Det bådar gott.

…BNP-rysare väntar

Europakonjunkturen har varit på väg ned sedan förra hösten. När preliminär BNP-statistik för det andra kvartalet på onsdagen presenteras för både EMU och Tyskland är förväntningarna därför lågt ställda.