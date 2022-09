Morgonkoll: Tydligt nedåt på Asienbörser

Efter måndagens negativa trend på flera börser visar förhandeln på försiktiga uppgångar under tisdagen. I Asien är börserna mestadels upp.

Efter det branta fallet i Tokyo under måndagen hämtar sig Nikkei 225 något under tisdagen och är upp strax under en procent. Fordonsjättarna Toyota och Nissan handlads upp 1,5 procent vardera. På förlorarsidan sticker internetjätten Rakuten ut med en nedgång på 2,8 procent.

I Hongkong är Hang Seng ned 1 dryg procent med sänken som Budweiser, minus 3,7 procent och Alibaba, minus 2,9 procent.

De kinesiska fastlandsbörserna däremot pekar upp. Shanghais kompositindex är upp 0,3 procent precis som Shenzhens tekniktunga komponentindex.

Terminshandeln i Europa pekar mot gröna öppningar – både Frankfurts DAX-termin och Eurostoxx50 är upp 0,5 procent. Förhandeln hos IG pekar mot en öppning sidledes i Stockholm.

Efter nedgångarna på Wall Street på måndagen är även terminerna i USA upp – Dow Jones 0,6 procent och Nasdaq 0,8 procent.

Håll koll på...

Svenska producentpriser

Producentpriserna i Sverige sjönk 1,5 procent i augusti. I september spås nedgången fortsatt med 0,7 procent. Räknat från september i fjol är ökningstakten dramatisk. Senaste året har producentpriserna stigit 20 procent.

Så lånade hushållen i Sverige och EU

Statistik presenteras också för hushållens lån i augusti. Svenska hushåll spås ha ökat sina lån 5,8 procent på årsbasis. Även EU offentliggör utlåningen för augusti. Där spås lånen i augusti ha ökat 4,6 procent i årstakt.

Centralbankschefer talar

Med tanke på senaste veckornas räntehöjningar är intresset stort vad ECB-chefen Christine Lagarde har att säga i sitt digitala tal anordnat av Bank de France. Riksbankschefen Stefan Ingves håller tal hos Nordea i London.

Amerikansk husprisstatistik

Vid Feds senaste räntehöjning pratade chefen Jerome Powell om den alltför kraftiga prisstegringen på amerikanska bostäder. På tisdagen kommer statiskt för juli. Priserna spås ha ökat 17 procent jämfört med för ett år sedan.

Nytt under natten och morgonen från Nyhetsbyrån Direkt

Börserna i New York stängde svagt med samtliga tre huvudindex på röd mark efter att tidigare under kvällen ha visat på blandade utvecklingar. Svagt gick det för energisektorn och flera bankaktier medan kasinooperatörer blev de klara vinnarna. Breda S&P 500 landade på nivån 3.655, motsvarande en nedgång om 1,0 procent räknat från USA-börsernas öppning och ned 0,5 procent räknat från Stockholmsbörsens stängning.

Fedchefen i Cleveland, Loretta Mester, sade på måndagskvällen att det behövs fortsatta räntehöjningar för att få bukt med den ihärdigt höga inflationen, och att policyn behöver vara restriktiv en längre period för att förhindra att inflationsförväntningarna tappar förankringarna.

Bank of England (BOE) följer, enligt chefen Andrew Bailey, utvecklingen på de finansiella marknaderna mycket noggrant mot bakgrund av den senaste tidens turbulens kring utvecklingen av finansiella tillgångar. ”Penningpolitikens roll är att se till att efterfrågan inte går före utbudet på ett sätt som leder till mer inflation på medellång sikt”, skrev BOE och tillade att dess penningpolitiska kommitté, MPC, inte kommer att tveka att justera räntorna så mycket som behövs för att nå inflationsmålet på 2 procent, hållbart på medellång sikt.

Ericssons förvärvade verksamhet Vonage, som numera ingår i Ericssons nya segment Enterprise, räknar inte med att kortsiktiga negativa makroekonomiska faktorer kommer att påverka verksamhetens långsiktiga tillväxtutsikter. ”Även om det kommer att vara en viss press kortsiktigt så kommer marknaden växa i alla fall. Vi tror att den kommer att visa substantiell tillväxt på 3, 5, 7 års sikt”, sade Vonage-vd:n Rory Read.

Profilgruppen konstaterade att lägre leveransvolymer samt högre kostnadsnivåer kommer att innebära ett underliggande rörelseresultat i det tredje kvartalet 2022 hamnar på en lägre nivå jämfört med 2021. Föregående år redovisades ett underliggande resultat om 16 miljoner kronor i det tredje kvartalet.

Styrelseordföranden i hälsokostbolaget Hemply Balance, Pingis Berg-Hadenius, avser att lämna sin roll. Orsaken uppges vara graviditet och kommande föräldraledighet. Pingis framtida roll i bolaget är inte fastställd och kommer att kommuniceras i samband med den extra bolagsstämman den 14 oktober, samtidigt som nya ledamöter och den nya ordföranden kommer att föreslås.

