Rekyl i Kina –Tesla-partner rusar tvåsiffrigt i Tokyo

Strax efter klockan sex svensk tid var Tokyobörsens Nikkei 225-index upp 0,4 procent. Bland enskilda bolag rusar elektronikkonglomeratet Panasonic med drygt 10 procent i spåren av att bolaget på måndagen meddelat att den batterifabrik bolaget driver tillsammans med Tesla i Nevada vände till lönsamhet under det fjärde kvartalet. Ett kvartal tidigare än vad bolaget väntat sig.

I Hongkong stiger Hang Seng-index med 1,1 procent när it-jättarna Tencent och Alibaba hade fortsatt gott om ånga i maskinen och lyfter 2,3 respektive 3,9 procent.

Även de kinesiska fastlandsbörserna rekylerar uppåt i spåren av måndagens kraftiga ras på drygt 7 procent och Shanghaibörsens kompositindex är i skrivande stund upp 0,4 procent.

Australiens centralbank lämnade på tisdagen räntan oförändrad på 0,75 procent. Sydneybörsens S&P/ASX200 är i sin tur upp 0,3 procent för dagen.

Nytt från natten och morgonen

• Börserna i New York steg på måndagen och återhämtade sig därmed från fredagens börsfall. Detta trots att Kinabörserna föll brant när marknaderna öppnade igen på måndagen efter det kinesiska nyårsfirandet. Asiatiska börser stiger också överlag på tisdagen, men återhämtningen på kinesiska börser är så här långt mycket blygsam i förhållande till måndagens ras.

• Oljepriset föll brant på måndagen på förnyad oro över coronavirusets effekt på efterfrågan. WTI-oljan sjönk under kvällen till under 50 dollar per fat, den lägsta notering på över ett år.

• Ett Boeing-plan tvingades nödlanda på en flygplats i Madrid under kvällen på grund av ett tekniskt fel med landningsstället. Flygplanstillverkarens aktie sjönk 0,7 procent.

• Stefan Widing, som tillträdde som vd för Sandvik den 1 februari, har på måndagen köpt 25.000 aktier i bolaget. Köpet gjordes till priset 175:62 kronor till ett totalt värde av cirka 4,4 miljoner kronor.

• Världen kan vara ”farligt oförberedd” på en kommande pandemi, enligt Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom. Förra veckan utlyste WHO internationellt nödläge på grund av coronavirusets spridning.