Morgonkoll: Succé för Alibaba i Hongkong-debuten

Teckningskursen inför bolagets asiatiska börsdebut var satt till 176 hongkongdollar, men aktien har sedan öppningen handlats för runt 189 hongkongdollar. Vid klockan 6.15 handlas Alibaba till 188,10 hongkongdollar vilket är 6,9 procent högre än teckningskursen.

Bolaget siktade inför noteringen på att dra in motsvarande 125 miljarder kronor, vilket gör det till den klart största börsnoteringen hittills i år.

CNBC skriver att Alibabas intåg på Hongkongbörsen också ses som ett uppsving för marknaden i staden, som har varit under hård press sedan de store demonstrationerna bröt ut i somras. Alibaba är sedan tidigare noterat i New York.

Jättenoteringen tar sig dock inte uttryck i det breda Hangseng-indexet som handlas strax under nollan. På regionens övriga börser är det blandad handel. Tokyobörsens Nikkei-index stiger 0,5 procent medan Shanghai handlas strax ovanför nollstrecket. Både Sydkoreas Kospi-index och australiska ASX 200 stiger 0,7 procent.

Nytt från natten och morgonen:

• I ett telefonsamtal med handelsrepresentanten Robert Lighthizer samt finansministern Steven Mnuchin så kom Liu He överens om att hålla kontakten för att lösa utestående frågor mellan länderna avseende ”fas ett”-handelsavtalet, har det kinesiska handelsdepartementet uppgett i ett pressmeddelande.

• New York-börserna klättrade till rekordnoteringar under måndagen sedan handelsoptimismen åter spirat och en rad företagsaffärer hjälpt till att lyfta börshumöret. Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,7 procent till 28.065 och USA-terminerna noteras försiktigt upp på tisdagsmorgonen.

• Börstendensen är positiv även under tisdagens asiatiska handelssession och dollarn har stärkts ytterligare något mot yenen sedan måndagen. Även den kinesiska valutan yuan har stärks sedan Kinas vice premiärminister Liu He uppges ha varit i telefonkontakt med amerikanska handelsrepresentanter under natten för att diskutera handelsdispyten.

• Morgan Stanley har sänkt sin rekommendation för Boliden till jämvikt från övervikt. Riktkursen anges till 240 kronor, mot en stängningskurs på 261:05 kronor på måndagen.

• Telekombolaget Ericsson planerar enligt ett uttalande till Reuters att investera motsvarande cirka 2,3 miljarder kronor i Brasilien för att bygga ut produktionen inriktad på 5G-teknik. Bolaget bedömer att antalet 5G-abonnemang kommer att vara 13 miljoner globalt vid slutet av 2019 för att öka till 2,6 miljarder till slutet av 2025.