Stora nedgångar i Asien – Kinas valuta rasar

Förra veckans inköpschefsindex för industrin följs i dag upp med motsvarande mätningar inom tjänstesektorn. De flesta viktiga marknader släpper sina siffror under dagen med Kina först och USA klockan fyra i eftermiddag.

Även sydkoreanska och japanska myndigheter har under morgonen uppgett att de håller ögonen på valutamarknaden och understrukit vikten av stabilitet i växelkurserna enligt Bloomberg.

...HSBC rapporterar

Europas till börsvärdet största bank brittiska HSBC, rapportera sitt andra kvartal. Intäkterna väntas öka 9 procent till 11,6 miljarder pund medan vinsten före skatt väntas förbli oförändrat 4,7 miljarder enligt Factset.

Nytt från helgen och morgonen

• De ledande börsindexen i New York fortsatte söderut under fredagen i den eskalerande handelskonflikten mellan USA och Kina. S&P 500 upplevde den sämsta veckan under 2019 efter dagliga nedgångar. Sektorsvis var det teknikbolag som gick allra tyngst.

• Vd:n i Världsbanken Kristalina Georgieva har nominerats till IMF-chef efter en omröstning av EU:s finansministrar på fredagen. Georgieva fick dock inte tillräckligt många röster för att få den majoritet som krävdes för att bli vald.

• USA är överens om ett avtal med EU som kommer att leda till ökade exporter av amerikanskt kött. Uppgörelsen ger USA rätt till 35.000 ton, motsvarande nästan 80 procent, av den totala mängden nötkött som EU importerar årligen, vilket kommer att fasas in under sju år.

• Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade med 4 stycken till 942 stycken under veckan som sträckte sig till den 2 augusti. Det framgår av veckodata från oljeservicebolaget Baker Hughes. Inom oljesektorn minskade antalet riggar med 6 stycken till 770 stycken.

• Det sammanvägda inköpschefsindexet för industrin och tjänstesektorn (composite) i Japan, som publicerades under natten, noterades till 51,2 i juli, upp från 50,8 föregående månad. Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 51,8, jämfört med 51,9 föregående månad.