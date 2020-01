Asienbörser faller efter ökad oro för lungviruset

Under onsdagskvällen meddelade kinesiska medier att all kollektivtrafik har ställts in i staden Wuhan med anledning av coronaviruset. Sjukdomen har även spridit sig till andra delat av Kina samt Thailand, Japan, Taiwan och USA.

Strax efter klockan 06 svensk tid tappar Shanghais kompositindex 2,4 procent, medan Shenzhenbörsens komponentindex är ned över 4 procent. Hongkongbörsens Hangseng-index backar över 2 procent.

Japanska Nikkeiindex är ned över 0,9 procent. Enligt nya makrosiffror minskade den japanska exporten med 6,3 procent i december jämfört med samma månad året före. Analytiker hade förväntat sig en nedgång med 4,3 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät. Importen minskade samtidigt med 4,9 procent, väntat var en nedgång med 3,2 procent.

Sydkoreanska Kospiindex följer samma linje och nosar också på minus 1 procent.

Nytt från natten och morgonen:

•USA-terminerna pekar liksom DAX-terminen svagt ned på torsdagsmorgonen efter att de ledande börserna på Wall Street stängt runt oförändrade nivåer på onsdagen. Oljepriset har fallit medan investerare utvärderar den potentiella effekten av coronaviruset i Kina.

•På valutamarknaden har den säkra hamnen yen stärkts mot dollarn medan kinesiska yuan försvagats. Australiendollarn har fått stöd av bättre arbetslöshetsstatistik än väntat för december.

•Boeing fortsatte att pressas under onsdagens amerikanska handelssession trots att flygtillverkarens vd Dave Calhoun försäkrade att aktieutdelningen inte kommer att sänkas. Aktien sjönk ytterligare 1,4 procent.

•Eltel, som säljer tekniska tjänster till ägare av infrastrukturnät, avyttrar sin tyska Communication-verksamhet. Köpeskillingen är på 19 miljoner euro, motsvarande drygt 200 miljoner kronor.

•Vänta med Storytel och Fenix Outdoor och sälj Nibe, råder Affärsvärlden i sin senaste utgåva.